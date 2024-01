Bulldog francese solo in casa da giorni nell'Alessandrino

Un giovane esemplare di bulldog francese, di circa un anno, è stato salvato dalle guardie zoofile Oipa nell'Alessandrino. Come si spiega in un comunicato, era stato lasciato solo in casa, da molti giorni, da una coppia ricercata dalle forze dell'ordine per altri reati.

Gravemente disidratato e denutrito, ora è ospite in una struttura per essere rimesso in forze.

I proprietari sono stati denunciati per abbandono di animali.

A conclusione del procedimento penale, Achille - questo il nome scelto da chi lo ha soccorso - potrà essere dato in affidamento.

"Sono intervenuta sul posto, con una collega dell'Enpa, dopo una segnalazione - racconta Cristina Destro, coordinatrice Oipa Alessandria e provincia -. Il cane era chiuso in una stanza sporchissima. Scattato, quindi, il sequestro penale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA