Antonio Ligabue alla Promotrice delle Belle Arti di Torino

Oltre 90 opere di Antonio Ligabue illustrano la vita, la psiche e la storia tormentata dell'artista nella mostra alla Società Promotrice delle Belle Arti di Torino da oggi 26 gennaio al 26 maggio. Un viaggio nell'arte di questo genio visionario sempre in evoluzione e nella sua appassionata ricerca, con la quale sapeva inventare e rinnovare le sue opere nella loro pressante suggestione emotiva, in una iconografia popolare e raffinata. La mostra è curata da Giovanni Faccenda, si avvale del patrocinio della Fondazione Augusto Agosta Tota per Antonio Ligabue ed è prodotta da Sm.Art, con la direzione creativa e di produzione di WeAreBeside.

La mostra Ligabue si snoda attraverso 8 sale in un corpus di 71 dipinti, 8 sculture e 13 disegni ed è la prima realizzata con la Fondazione Augusto Agosta Tota per Antonio Ligabue, a quasi un anno dalla scomparsa di Augusto Agosta Tota, che dell'artista fu amico, promotore e studioso. Le opere provengono da collezioni private, dai celebri autoritratti alla Testa di tigre del 1953 e Leopardo del 1955, dal Motociclista del 1954, alla Traversata della Siberia del 1959; dalle sculture Leone e Leonessa del 1935, a Pantera del 1938, Leonessa accucciata del 1940, fino al Busto di Gorilla del 1956; dai disegni con figure di animali all'Autoritratto a matita del 1955.ntonio



