A Torino Riccardo Muti con la Chicago Symphony Orchestra

Riccardo Muti riporta a Torino la Chicago Symphony Orchestra: questa sera 26 gennaio alle 20,30 sarà all'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto con il concerto è sold out già da diversi giorni.

"Nell'anno in cui dirigerò a Torino Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi - dice Muti - sono felice di riportare la grande Orchestra di Chicago in questa città che ho imparato ad amare e ad ammirare". Muti, che lo scorso giugno ha concluso il suo mandato da decimo direttore musicale della blasonata compagine americana dopo tredici anni, è stato nominato direttore musicale emerito a vita nel settembre 2023, titolo mai assegnato prima nella storia dell'orchestra.

Il concerto nasce da un'iniziativa della Città di Torino e dell'Assessorato alla Cultura e unisce per la prima volta la Fondazione per la Cultura Torino, Lingotto Musica e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro per promuovere due fra le maggiori manifestazioni musicali torinesi: il festival Mito SettembreMusica e la rassegna dei Concerti del Lingotto. L'evento contribuirà a sostenere le attività dell'Istituto di Candiolo - Irccs, una delle eccellenze italiane nella ricerca e cura oncologica. Quella di Torino è la prima data del tour italiano che il 27 gennaio toccherà anche il Teatro alla Scala di Milano e il 28 il Teatro dell'Opera di Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA