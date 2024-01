Steve McCurry a Torino incontra i piccoli malati di Casa Ugi

Il celebre fotografo Steve McCurry ha visitato questa mattina Casa Ugi, a Torino, incontrando, nella sala giochi, i bambini colpiti dal cancro e le loro famiglie. Ad accoglierlo nella struttura di corso Unità d'Italia c'erano Massimo Mondini, direttore esecutivo di Ugi, e il segretario generale, Marcella Mondini.

"Sono molto felice di essere stato qui, - ha detto McCurry al termine della visita- in questa realtà che è un esempio di devozione, attraverso l'aiuto a famiglie e bambini, ai quali i volontari dedicano tanto amore, tempo, passione. Sono anche onorato di partecipare all'iniziativa del concorso fotografico, che è un momento di crescita per questi bambini, che attraverso il gioco possono sviluppare la loro fantasia e creatività".

Ieri sera il fotografo ha presentato il suo il ultimo libro, Devotion, 150 immagini per raccontare l'essere umano quando si dedica a qualcuno non per dovere, ma per amore. "Un amore incondizionato come quello che, nel 1980, portò alla nascita di quell'Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini che oggi, con la stessa devozione, aiuta i piccoli pazienti dell'ospedale Infantile Regina Margherita e le loro famiglie, grazie a 200 volontari", spiegano da Ugi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA