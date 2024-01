Scontro tra suv e scuolabus con 11 bambini nel Biellese

Un pulmino con undici bambini a bordo è stato coinvolto in un incidente oggi pomeriggio intorno alle 14 lungo la strada provinciale che collega Sandigliano a Cerrione, nel basso Biellese. A scontrarsi sono stati un suv marca Peugeot e il pulmino del Comune di Sandigliano con a bordo undici alunni.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto i due uomini nell'abitacolo del suv, presente anche l'ambulanza del 118 per prestare le prime cure del caso. La dinamica è ancora da chiarire e, presente la polizia locale e la polizia stradale, la strada è stata chiusa. È arrivato sul posto anche il sindaco di Sandigliano, Mauro Masiero, per sincerarsi delle condizioni dei bambini, tra cui, a parte lo spavento e qualche contusione, non sembrano esserci feriti gravi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA