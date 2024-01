Nuovo ospedale di Cuneo, il 2 febbraio conferenza di servizi

È convocata per il 2 febbraio la conferenza preliminare di servizi per il nuovo ospedale di Cuneo, primo atto formale per la realizzazione del futuro nosocomio. L'annuncio è arrivato dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al termine dell'odierna cabina di regia, alla presenza dell'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e del direttore generale dell'Aso Santa Croce e Carle Livio Tranchida.

Si conta di poter aggiornare entro il 30 aprile il progetto di fattibilità tecnico-economica, una volta acquisiti i pareri dei soggetti coinvolti nella conferenza di servizi. L'obiettivo, spiega Tranchida, è validare il progetto e ottenere la dichiarazione di fattibilità entro luglio: il percorso è però condizionato dalle autorizzazioni ministeriali, su cui Aso e Regione non hanno tempistiche certe. Se il cronoprogramma non subirà rallentamenti, entro l'anno verrà pubblicato il bando di gara: la durata del cantiere è stimata in sette anni.

Da Cirio arriva anche una rassicurazione sul destino dell'attuale sede principale dell'ospedale, il Santa Croce: "Non sarà una cattedrale del deserto, questo edificio sarà un presidio importante per la cronicità e gli ambulatori". Si guarda a "una rifunzionalizzazione sul modello di quanto stiamo facendo per i vecchi ospedali di Alba e Bra".



