Iren lancia dodici sfide sulla sostenibilità

Dodici sfide per tradurre la sostenibilità in impegni concreti e realizzabili: è questo l'ambizioso obiettivo che ha animato la Esg Challenge Iren 2024, appuntamento ormai fisso del Gruppo Iren.

Per quanto riguarda l'azione dell'azienda sul sistema, le sfide sono quattro: ridisegnare il suo rapporto con la comunità, di cui l'azienda è parte attiva; coinvolgere i soggetti privati nel mettere a terra gli impegni globali sulla riduzione delle emissioni; accelerare lo sviluppo dell'economia circolare; e promuovere una transizione giusta, inclusiva e prospettica.

Passando al rapporto con il territorio, sarà cruciale la gestione dell'impatto, mettere le persone al centro dell'azienda (siano essi dipendenti, clienti e cittadini) e creare una cultura Esg di filiera. C'è poi la relazione con gli stakeholder: la definizione di modelli e processi di relazione e il riconoscimento delle nuove competenze professionali sono i due aspetti chiave che la caratterizzeranno. E infine l'innovazione, ambito che avrà al centro la misurazione delle performance Esg, la diffusione di una finanza sostenibile, e ovviamente il tema dell'intelligenza artificiale.

"Il Premio Esg Challenge Iren ha l'obiettivo di stimolare sia nella comunità economica e finanziaria sia in quella accademica, la discussione sui temi Esg e sul valore della sostenibilità come driver di sviluppo per il Paese. Questo appuntamento è diventato uno dei momenti di dibattito responsabile, a livello valoriale e manageriale, che il Gruppo Iren condivide con tutti i player che agiscono nell'ambito del suo ecosistema e si candida a divenire uno degli appuntamenti più accreditati per una riflessione concreta sul futuro energetico ed industriale del sistema Paese" ha spiegato il presidente di Iren Luca Dal Fabbro L'evento si è concluso con la premiazione delle 10 migliori tesi sulle tematiche della sostenibilità e dei principi Esg (Environmental, Social and Governance), tra le oltre 120 che hanno partecipato alla seconda edizione dell'iniziativa.



