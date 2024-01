Incendio in Val di Susa, riprese le operazioni di spegnimento

Sono riprese questa mattina le operazioni delle squadre dei vigili del fuoco per lo spegnimento di un incendio scoppiato ieri pomeriggio sulla montagna di Condove, in Val di Susa, nel Torinese. La zona interessata dalle fiamme è una vallata in zona Prato Botrile.

A quanto si apprende dal comando provinciale dei vigili del fuoco, l'incendio boschivo si è allargato a causa del vento e del fatto che per arrivare sul posto, un terreno impervio, ci vogliono 45 minuti di cammino. Hanno operato due elicotteri regionali e nella serata di ieri le operazioni di spegnimento erano state interrotte.



