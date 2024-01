Fondazione Linfomi, il nuovo presidente è Marco Ladetto

La Fondazione italiana linfomi, con sede legale e operativa ad Alessandria, ha come nuovo presidente Marco Ladetto, attuale direttore della struttura complessa a direzione universitaria Ematologia dell'azienda ospedaliera universitaria Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo. E' anche professore associato al dipartimento di Medicina Traslazionale dell'Upo (Università del Piemonte orientale).

Durante la carriera ha preso parte a numerosi progetti di ricerca, finanziati da enti pubblici e privati, e redatto le linee guida sul trattamento del linfoma per l'European Society of Medical Oncology.

"La Fondazione - sottolinea Ladetto - è oggi un punto di riferimento in Italia e un'eccellenza del territorio alessandrino. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa. La ricerca si fa insieme, come una grande orchestra, in cui ciascuno strumento possa e debba dare il massimo affinché la sinfonia finale sia di grande valore".



