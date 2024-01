Conguaglio bollette Atc Torino, niente penale periodo verifica

Nessuna penalità nel periodo necessario a verificare le singole posizioni di chi ha chiesto approfondimenti e a concordare eventuali piani di rateazione del pagamento per gli importi più alti. Lo precisa in una nota l'Atc in merito alle richieste di conguagli per le spese di riscaldamento ricevute da alcuni assegnatari di case popolari, alcuni dei quali sono scesi in piazza, ieri, per protestare contro bollette molto elevate.

"Tutti gli interessati - spiega la nota - verranno contattati direttamente dall'Atc, per facilitare una comprensione più approfondita della situazione, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta interpretazione delle bollette.

Inoltre - prosegue l'Agenzia per la Casa -, per agevolare le situazioni di difficoltà del pagamento immediato delle bollette, tutti gli assegnatari coinvolti riceveranno informazioni dettagliate sulle opzioni di rateizzazione e sull'accesso al fondo sociale regionale per la morosità incolpevole". Ulteriori chiarimenti posso essere richiesti al numero 011.31.30.379 o all'indirizzo mail appuntamenti@atc.torino.it, chiedendo un incontro con i rappresentanti dell'Agenzia.



