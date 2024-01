Al via le masterclass della Gipsy con le star del West End

Iniziano gli appuntamenti del Broadway & West End Gypsy Project della Gypsy Musical Academy, la grande e storica accademia di musical e spettacolo di Torino.

La prima grande artista che approderà sotto la Mole dai più grandi palcoscenici di Londra è Alice Fearn, famosa soprattutto per il ruolo di Elphaba nel musical Wicked, la Strega Verde del West End, che ha interpretato il ruolo più di 700 volte. La masterclass si terrà sabato 27 e domenica 28 gennaio. Il primo giorno sarà dedicato solo agli allievi dell'Accademia, ma il secondo è aperto a tutti Alice è solo la prima di una serie di grandi artisti che vedremo in Italia nei prossimi mesi grazie alla Gypsy Musical Academy. Tutti provenienti dal West End di Londra e da Broadway a New York per un testa a testa fra i luoghi più importanti del mondo per quanto riguarda il teatro di lingua inglese.

Per coloro che invece desiderano candidarsi alle audizioni al triennio accademico Intensivo per l'anno 2024-2025, è prevista una masterclass gratuita con un altro grande artista del West End di Londra, noto attore di Netflix: Reece Richards. "Adoro gli artisti torinesi e della Gypsy in particolare, in questa Accademia vedo molta creatività e tanta voglia di imparare, ci sono così tanti aspetti dell'arte. In questo momento vedo un futuro brillante per il musical, l'Italia è un bellissimo paese ed è molto importante che il mondo dello spettacolo, anche a livello internazionale, se ne sia accorto. Cosa voglio lasciare a questi giovani allievi? Qualcosa di fresco e nuovo, amore, cura e soprattutto versatilità nell'approcciarsi ai vari stili di lavoro" speiga Reeche Richards



