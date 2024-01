A Tuttocuore, tre serate di Baglioni alla Inalpi Arena

Tre serate 'a Tuttocuore'. Arriva a Torino questa sera, alla Inalpi Arena, Claudio Baglioni.

L'ultimo appuntamento torinese - almeno per quanto riguarda i live nelle grandi arene indoor - prima del ritiro annunciato dal cantautore romano tra mille giorni. entro la fine dl 2026, dopo 60 anni di palchi e 55 di carriera. Il tour, che è partito il 18 gennaio a Pesaro ed è già stato al Forum di Milano, andrà avanti fino al 26 febbraio.

Si tratta di un vero e proprio Opera show, ideato, progettato e realizzato con Giuliano Peparini che cura la direzione artistica e la regia teatrale. I numeri sono davvero importanti: 100 artisti, musicisti e performer sul palco, 550 costumi di scena realizzati appositamente per questo live. Il tutto in uno spazio scenico 3D. Lo spettacolo dura circa tre ore con una scaletta di 38 canzoni, a partire da E tu come stai? che ha aperto tutti i concerti che si svolti finora. In scaletta non mancano i successi più famosi come Questo piccolo grande amore, E tu, Strada facendo, Porta Portese, Avrai, La vita è adesso, Mille giorni di me e di te.



