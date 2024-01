Un chilo di hashish nascosto nel boschetto, arrestato

In uno zaino un 33enne, senza fissa dimora, fermato dai carabinieri nella zona centrale di piazza della Libertà ad Alessandria, aveva 31 grammi di hashish.

L'uomo ha spiegato di aver soggiornato alla Caritas e ha rivelato di avere un chilo di altro stupefacente. "L'ho trovato in un parcheggio e ho pensato di conservarlo per farne uso personale", la versione fornita ai militari. Il 33enne ha condotto i militari in un boschetto dove aveva nascosto 8 panetti di droga.

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio e processato per direttissima, è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini sono proseguite per accertare la provenienza dell'ingente quantitativo di droga e le eventuali ulteriori responsabilità dell'uomo e di altri.



