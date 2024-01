Turisti in italiani in Francia, in un anno spesi 3,8 miliardi

Otto milioni di turisti italiani hanno speso in Francia, nell'ultimo anno, 3,8 miliardi di euro, + 10% rispetto a due anni prima, con 48 milioni di pernottamenti. Partendo da questo dato, in un 2023 in cui la Francia "si è avvicinata" ai 100 milioni di presenze turistiche complessive, Atout France, l'agenzia per lo sviluppo del turismo francese, ha avviato oggi da Torino il suo mediatour per presentare il 2024, anno dell'Olimpiadi di Parigi.

La clientela italiana - ha ricordato Frédéric Meyer, direttore per il sud Europa di Atout France - "è il quarto mercato internazionale per la Francia, il primo per Costa Azzurra e Corsica, ma sceglie anche le mete più lontane, come il sud-ovest, la Bretagna e la Normandia". Mobilità aerea in crescita tra Italia e Francia, con 1.039 collegamenti diretti settimanali in primavera ed estate.

L'interruzione della linea ad alta velocità ferroviaria Milano-Parigi per la frana caduta alla fine dell'estate in territorio francese, a pochi chilometri del tunnel del Frejus, le chiusure programmate del traforo autostradale del Monte Bianco e l'interruzione del tunnel Tenda non hanno finora avuto conseguenze significative sul volume dei turisti italiani.

La Francia si prepara all'anno olimpico. "sarà una festa popolare", dice Meyer, con oltre 13 milioni di biglietti in vendita per i Giochi e altri 8 milioni per le Paralimpiadi, Ma il 2024 - ha sottolineato il direttore di Atout France per il sud dell'Europa - sarà anche l'anno della riapertura, prevista l'8 dicembre, della cattedrale di Notre Dame, dopo l'incendio del 2019. del Tour di ciclismo che avrà la 'Grand depart' in Italia, con la partenza a Firenze e gli arrivi di tappa a Rimini, Piacenza e Torino.



