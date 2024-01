Su Sporters la storia di Minisini, primo nuotatore artistico

Giorgio Minisini, primo italiano ad affermarsi a livello internazionale nel nuoto artistico, racconta la sua storia in 13 videolezioni dal titolo "Nulla è impossibile". L'iniziativa è dell'app torinese Sporters che punta alla promozione di valori educativi e inclusivi nello sport, in occasione della giornata mondiale dell'educazione. Il messaggio in questo caso è che anche gli uomini possono raggiungere alti livelli agonistici, superando tabù e stereotipi, in discipline considerate 'per femmine'.

Minisini ripercorre i momenti chiave della sua carriera a partire da ostacoli, pregiudizi e difficoltà psicologiche, ma anche le soddisfazioni più grandi in qualità di pioniere e primatista. Non manca la solitudine di chi si fa strada in un ambiente storicamente femminile, superata dalla volontà di uscire positivamente anche da atti di bullismo facendo della fragilità la propria forza. La sua affermazione anche all'estero gli consente di infrangere antichi tabù in ambito sportivo anche dal punto di vista normativo. L'accesso a un Mondiale prima precluso è arrivato solo nel 2015 - edizione inaugurale del duo misto - in cui Minisini conquista 2 bronzi, poi l'oro due anni dopo, l'argento agli Europei nel 2018 come nel 2019 ai mondiali, mentre nel 2022 è ancora oro. Ma è in quell'anno, agli Europei di Roma, in cui è stata introdotta per la prima volta la prova maschile singola che gli è valsa la medaglia più preziosa.

Il valore dello sport - spiega il campione - non è dato solo dal risultato ottenuto, ma da ciò che determina il percorso per raggiungerlo, anche in termini di accoglienza, come è stato durante la performance con Arianna Sacripante, affetta da Sindrome di Down e con il sogno di poter gareggiare alle Olimpiadi in competizioni miste con atleti paralimpici. La masterclass quindi pone al centro una nuova cultura sportiva.





