Piemla, le mele del Piemonte in 171 punti vendita della gdo

Sono 171 i punti vendita della grande distribuzione organizzata, in 4 catene, a mettere in vendita la 'Piemla, la mela del Piemonte'. La campagna di promozione, sviluppata dall'assessorato regionale all'Agricoltura e Cibo in collaborazione con Visit Piemonte, è stata presentata oggi al Grattacielo Piemonte. L'iniziativa è stata lanciata nel novembre scorso.

"La grande distribuzione ha risposto prontamente a questa iniziativa, che sta avendo un riscontro positivo da parte dei consumatori - ha spiegato l'assessore Marco Protopapa -. Abbiamo voluto rafforzare la credibilità e il valore della mela del Piemonte e avvicinare il consumatore al nostro prodotto di qualità e a chilometro zero. Anche attraverso queste azioni diamo sostegno alla filiera a partire dalle aziende produttrici".

Il Piemonte è il secondo produttore nazionale di mele dopo il Trentino, con 7mila ettari di campi coltivati per tre milioni e mezzo di quintali, "Abbiamo bisogno di nuovi mercati per smaltire e vendere tutto il nostro prodotto, che è di qualità. Circa il 25 per cento è biologico", spiega Domenico Sacchetto, presidente di Asprofrut, associazione produttori frutta.



