McCurry, 'peccato non potere andare a Gaza, tornerò in Ucraina'

"Oggi andrei certamente a Gaza se fosse aperta, ma è molto difficile entrare. Cercherò però di tornare in Ucraina. Ci sono stato due volte, ho visto centinaia di villaggi distrutti per nessuna ragione, città fantasma. Ho visto l'inferno". Lo ha detto Steve McCurry che ha presentato il suo libro 'Devotion Amore e spiritualità' (Mondadori Electa) alle Gallerie d'Italia di Torino per il Salone del Libro nell'ambito del ciclo di appuntamenti 'Aspettando il Salone'.

"Sono onorato di essere qui. In tante città si sta lavorando molto per la fotografia, ma a Torino è stato fatto un ottimo lavoro", ha detto McCurry, protagonista negli anni scorsi di due mostre, a Venaria nel 2016 e a Stupinigi nel 2022. McCurry ha raccontato il progetto fotografico Devotion, che attraverso oltre 100 immagini (di cui 75 inedite) indaga sulle declinazioni che la devozione assume in diverse aree del mondo: l'amore, la passione, la dedizione all'altro, la lealtà, il sacrificio, l'impegno. "Ci sono luoghi nei quali manca la compassione, c'è avidità, egoismo. Manca la gentilezza. In tanti luoghi manca questa umanità" spiega il fotografo che indica in Henry Cartier-Bresson il suo fotografo preferito, dal quale ha detto di avere imparato molto. "Guardo al suo lavoro e continuo a trovare ispirazione. Mi ha consigliato di lavorare in bianco e nero, ma non ho seguito questo consiglio", ha osservato.

Un consiglio al pubblico? "Le fotografie che più ci interessano vanno stampate, io ne ho migliaia e le tengo nel mio archivio. Voglio che resti un segno tangibile della mia vita in forma stampata e non su qualche hardware. E' una selezione che faccio io. Le foto che m'interessano voglio che rappresentino la mia vita e le mie opere". Sui trucchi del mestiere, invece, solo uno da condividere: "ci vuole tanta pratica, tempo, disciplina, sforzo coerenza. Solo così si possono creare cose meravigliose".

McCurry confessa che sono tanti gli scatti che non è riuscito a fare: "Ci sono migliaia di opportunità che mi sono perso, un sacco di foto che non sono riuscito a fare. Succede tutti i giorni. Ma è inutile piangere sul latte versato, bisogna andare avanti e cercare di fare meglio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA