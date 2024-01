Levi e la montagna, una mostra racconta il profondo legame

Materia, natura, letteratura, riscatto, trasgressione, amicizia, scelta, liberazione: sono le 8 parole chiave intorno alle quali è costruita 'Le ossa della Terra. Primo Levi e la montagna', mostra in programma dal 26 gennaio al 13 ottobre al Museo nazionale della Montagna di Torino. Obiettivo, approfondire il profondo legame fra lo scrittore e le terre alte, attraverso foto, alcune delle quali inedite, citazioni, libri, documenti storici, video e oggetti, fra cui un paio di suoi sci che testimoniano anche la sua breve esperienza partigiana.

"È la mostra che apre in 150/o anniversario del museo - spiega la direttrice, Daniela Berta - e racconta vari aspetti del legame di Levi con la montagna, che rappresentò anche un'occasione di libertà e rivalsa dopo le leggi razziali e un mezzo potente per far nascere e crescere amicizie profonde e durature".

Promossa in occasione del Giorno della Memoria, l'esposizione è nata in collaborazione con il Centro internazionale di studi Primo Levi di Torino. "La montagna - racconta il presidente del Centro, Fabio Levi - ha avuto un'importanza fortissima per la sua vita e la sua opera. E questa mostra è solo uno degli eventi di quest'anno per ricordarlo. A febbraio organizzeremo un incontro sul rapporto fra Levi e la scuola e il prossimo gennaio una mostra a Palazzo Madama sui carteggi di Levi con i suoi interlocutori tedeschi".



