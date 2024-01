La torinese Betacom rileva Training4U e punta a crescere

Betacom ha acquisito Training4U, azienda dell'Information Technology che, da adesso, entra ufficialmente a far parte del gruppo torinese con sedi in tutta Italia. "È un'espansione importante - spiega Betacom - che segna il passo di un investimento nel futuro fatto di tanti passaggi: l'ultimo, in ordine di tempo, era stato nel l'apertura degli uffici di Bari, nel gennaio 2023, che ha visto le sedi salire a un totale di 8 tra l'Italia e l'estero.

Adesso, a crescere sono: gli obiettivi, i dipendenti ed il fatturato, infatti i 230 dipendenti di #T4U si uniscono agli oltre 600 già presenti in Betacom. L'obiettivo, tanto ambizioso quanto concreto, è di superare quota 1000 collaboratori entro il 2025, con un fatturato complessivo di 60 milioni di euro. Con questa operazione si andranno a rafforzare le competenze in ambito Cyber Security ed Artificial Intelligence con lo scopo di offrire servizi sempre più all'avanguardia".

"Siamo profondamente convinti che il valore della tecnologia nasce dalle persone, dalle idee e dalla passione che creano la sinergia per costruire il domani. Viviamo l'acquisizione di Training4U, una realtà torinese come noi, come un nuovo, grande traguardo ma soprattutto come un punto di partenza per evolvere e crescere ancora. Insieme è possibile.

Insieme, we do it" commenta l'ad di Betacom Italia Clay Audino.





