Gli spettacoli di Fertili Terreni Teatro accessibili ai ciechi

Fertili Terreni Teatro aumenta per la seconda parte della stagione, da febbraio a maggio, l'impegno sul piano dell'accessibilità, uno dei punti cardine della propria attività. Ampliando l'esperienza del progetto Newabilities, sviluppato insieme a Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino, Al.di.qua. Artists e Fondazione Santagata, ogni spettacolo in programma avrà a disposizione una audiodescrizione sul sito web di Fertili Terreni Teatro, che consentirà al pubblico cieco o ipovedente di comprendere le caratteristiche dello spettacolo. Le audiodescrizioni saranno messe a disposizione entro una settimana dall'inizio degli spettacoli sul rinnovato sito web di Fertili Terreni Teatro. È già presente, ad esempio, l'audiodescrizione del prossimo spettacolo, A te e famiglia, in programma il 27 gennaio a San Pietro in Vincoli. Nei prossimi giorni sarà online l'audiodescrizione dello spettacolo successivo, Fuga da Sarajevo, atteso al Teatro Bellarte dal primo al 4 febbraio.

Insieme al lavoro sull'accessibilità, prosegue il progetto del Biglietto sospeso, con una novità. In diverse delle prossime rappresentazioni, saranno ospiti, prima degli spettacoli, i rappresentanti di alcune delle associazioni coinvolte in questa iniziativa. Il pubblico, infatti, può lasciare una donazione che servirà ad acquistare biglietti da donare a persone in difficoltà, selezionate grazie alle associazioni che già lavorano sul territorio.



