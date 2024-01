Giornalisti in presidio a Torino contro il Ddl Costa

Presidio dei giornalisti oggi a Torino davanti alla prefettura contro il Ddl Costa, ribattezzato da chi lo contesta 'Legge Bavaglio', affinché il provvedimento non venga approvato e non venga firmato dal presidente della Repubblica.

"Siamo qua - spiega Stefano Tallia, presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte - per esprimere la preoccupazione del mondo dell'informazione rispetto ai provvedimenti legislativi che rischiano di restringere la libertà di cronaca.

Un diritto che non riguarda solo i giornalisti: è un diritto dell'opinione pubblica essere informata in maniera tempestiva su fatti rilevanti".

Per Tallia "non c'è dubbio che ci sono dei principi come quello della presunzione di innocenza che devono essere tutelati e non c'è dubbio che in passato ci sono stati degli errori da parte del mondo dell'informazione, ma un conto è stabilire il diritto da parte delle persone a non essere condannati sulle pagine dei giornali, altro è fare da sordina su fatti importanti e rilevanti che verrebbero conosciuti dai cittadini solo in maniera tardiva". "Il sindacato dei giornalisti italiani insieme all'Ordine dei giornalisti - commenta Silvia Garbarino, segretaria dell'Associazione Stampa Subalpina - ritiene che sia una legge concettualmente sbagliata perché limita i movimenti dei giornalisti nel dare una corretta informazione ai lettori. Ma così come è stata formulata rischia di limitare anche le tutele degli indagati. Quindi è una legge che alla fine danneggia tutti".

Una delegazione di giornalisti ha incontrato il prefetto Donato Cafagna a cui è stato consegnato un documento della Federazione Nazionale Stampa Italiana e dei comitati di redazione delle principali testate.



