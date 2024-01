È online su Youtube la webserie #4Biblioteche

È online la webserie "#4Biblioteche", in quattro puntate, ispirata al popolare show "4 Ristoranti" condotto da Alessandro Borghese. Un viaggio a puntate alla scoperta di quattro istituzioni culturali piemontesi, in quattro comuni piemontesi, per scoprire e raccontare questo universo da un punto di vista digitale. Il format video è disponibile sul canale YouTube di Sapere Digitale, una webserie in quattro puntate in onda tra gennaio e febbraio.

A partecipare a quella che è stata pensata non come una gara, ma come un'occasione di confronto e di riflessione sulle buone pratiche da adottare sono la biblioteca Tancredi Milone di Venaria Reale, la biblioteca Carlo Levi di Torre Pellice, la biblioteca di Piobesi Torinese e la biblioteca Giovanni Arpino di Nichelino. La webserie è stata ideata da Augusta Giovannoli, coordinatrice del progetto Sapere Digitale per la Biblioteca Archimede di Settimo Torinese e da Valentina Aversano, project strategist esperta in editoria che, proprio come nella celebre trasmissione televisiva, visitano le biblioteche e si confrontano con loro sulle pratiche adottate, sulle esperienze in corso e sulle ambizioni future.



