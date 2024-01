Conclusa la prima esercitazione annuale di 'Volpe bianca'

Si è concluso oggi 'Winter Resolve', la prima delle tre esercitazioni che compongono 'Volpe Bianca', dedicato al 'Mountain Warfare' in ambiente invernale, organizzato dalle Truppe Alpine dell'Esercito. Vi ha partecipato un Gruppo Tattico del 2° Reggimento Alpini impegnato ad addestrarsi nel combattimento in montagna, in un contesto caratterizzato da condizioni ambientali e meteorologiche sfidanti, nell'area dell'alta Val di Susa e dell'alta Val Chisone, in preparazione all'esercitazione internazionale "Nordic Response", che si svolgerà in Norvegia, e coinvolgerà più di 20.000 militari di forze aeree, terrestri e navali provenienti da diversi paesi della Nato.

'Volpe Bianca' proseguirà nei prossimi giorni con altre due sotto-esercitazioni: la 'Ice Patrol", con una pattuglia di otto militari per ciascun Reggimento delle Truppe Alpine impegnata in una missione di ricognizione lungo un itinerario di circa 20 chilometri - percorso nell'arco di tre giorni e due notti - e la 'Ice Challenge', una sorta di biathlon in chiave militare che combina una gara di scialpinismo con una di tiro a segno.

L'esercitazione, nel suo complesso, vedrà impegnati nell'arco di circa 2 mesi, oltre 1.000 Alpini provenienti dalle Brigate Alpine Julia e Taurinense, oltre che dal Centro Addestramento Alpino ai quali si aggiungono unità dell'Esercito Romeno e Francese e numerosi osservatori provenienti da diversi Eserciti dei paesi della Nato.

Diversi anche gli eventi collaterali previsti, tra i quali alcuni concerti delle Fanfare delle Brigate Alpine Julia e Taurinense nelle località di esercitazione. La cerimonia di chiusura è prevista per domenica 25 febbraio presso la piazza del Magistrato a San Candido (Bolzano) e sarà un evento congiunto con la cerimonia di chiusura delle "Alpiniadi invernali" dell'Associazione Nazionale Alpini.



