Tacconi ad Alessandria per ringraziare medico che l'ha curato

Stefano Tacconi, accompagnato dal figlio più grande Andrea e dalla moglie Laura, ha incontrato ad Alessandria il dottor Andrea Barbanera, direttore della Neurochirurgia che ha avuto in cura l'ex portiere della Juventus e della Nazionale dopo il ricovero per l'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma, nell'aprile del 2022.

"Siamo venuti a trovare il nostro angelo custode Andrea Barbanera", ha scritto sui social il figlio.

"Tacconi sta bene, si può dire sia quasi autonomo, ha ancora qualche disturbo alla memoria, ma è perfettamente orientato - spiega Barbanera - Sono molto soddisfatto dei progressi. Ci siamo dati appuntamento tra qualche mese per vedere i prossimi sviluppi".

La famiglia Tacconi ha incontrato anche i fratelli Esposito del ristorante pizzeria Ideal, poco lontano dall'ospedale 'Santi Antonio e Biagio' dove pranzavano e cenavano i familiari di Tacconi.

"Andrea ci aveva promesso di portarci papà e ha mantenuto la parola. Abbiamo visto un uomo che, nonostante se la sia vista davvero brutta, ha dimostrato di essere sempre e comunque un campione - confida Giorgio Esposito - Tutti noi, ma anche lui, eravamo molto emozionati. Arrivato fino ai gradini prima dell'ingresso in sedia a rotelle, è poi entrato nel nostro locale camminando sottobraccio ad Andrea".



