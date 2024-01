Sci: le piste di Domobianca365 raggiungibili in treno

Domobianca365, la stazione sciistica di Domodossola (Verbano Cusio Ossola), entra a far parte della rete "I treni della neve", l'iniziativa promossa da Trenord in collaborazione con Snowit per sciare senza necessità di muovere l'automobile. Quella ossolana, che conta 21 chilometri di piste, è la prima località in Piemonte, dopo i comprensori lombardi di Aprica, Madesimo, Piani di Bobbio e Valmalenco.

L'offerta, valida fino alla chiusura della stagione invernale, comprende il viaggio andata e ritorno in treno da Milano Centrale (o dalle stazioni lungo la tratta del Sempione) a Domodossola, il servizio navetta fino agli impianti di Domobianca365 e lo skipass giornaliero. I treni utilizzabili sono quelli che partono dal capoluogo lombardo alle 7.25 e alle 8.25 e da Domodossola alle 16.56 e 17.56.



