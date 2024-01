Operazione antidroga in quattro province, 14 misure

Dalle prime ore di oggi è in corso un'operazione antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cuneo, con 14 misure cautelari eseguite nelle province di Cuneo, Torino, Asti e Rimini. I destinatari delle misure, emesse dal gip di Asti su richiesta della locale Procura della Repubblica, sono indagati per spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e porto abusivo di armi da fuoco.

L'operazione è scaturita da un'indagine dei militari del Nucleo Investigativo della Granda che ha riguardato le dinamiche dello spaccio di droga nelle aree di Alba, Bra e di alcune località dell'Astigiano. I dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista per oggi, alle ore 11, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo, alla presenza del procuratore della Repubblica di Asti Biagio Mazzeo.



