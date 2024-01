Gioielli contraffatti, 30 indagati dalla Gdf Alessandria

Trenta indagati per produzione e commercializzazione di gioielli con marchi contraffatti di note griffe, quali Tiffany, Chanel, Cartier, Gucci, Pomellato, Bulgari e Louis Vuitton. Gli avvisi di chiusura indagini della Procura di Alessandria sono stati notificati dai finanzieri del Comando Provinciale.

L'attività di polizia giudiziaria è stata avviata nel 2017, partendo da un'autonoma informativa dalla quale è emerso che, su una pagina privata Facebook, era pubblicato un considerevole numero di immagini di orecchini, bracciali, collane e altri gioielli marchiati 'Tiffany & Co'. Ad accompagnare i monili, in molte circostanze, anche confezioni ugualmente griffate. I commenti degli utenti riguardavano, perlopiù, la richiesta dei prezzi per ogni singolo pezzo pubblicizzato (pari a una somma variabile tra il 40-50% in meno rispetto a quelli indicati nel listino ufficiale Tiffany), la disponibilità a spedirli in tutta Italia.

Nel corso delle indagini le Fiamme Gialle hanno effettuato una serie di perquisizioni, rinvenendo e sequestrando 920 gioielli in argento marchiati Tiffany, Louis Vuitton, Chanel, Gucci e Cartier; circa 250 grammi di argento in granuli; le 'cere' dei gioielli; gli stampi in gomma per la realizzazione dei modelli, buste e pochette del tipico colore con la scritta 'Tiffany & Co', utilizzate per il confezionamento.



