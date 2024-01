Una donna è stata ritrovata morta in un appartamento in via Spontini, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Anche un uomo è stato soccorso nello stesso alloggio ed è stato trasportato in ospedale. A quanto si apprende i due sarebbero vittime di un avvelenamento da gas. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco del nucleo Nbcr e la polizia che sta indagando su quanto avvenuto.



