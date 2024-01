CinemAmbiente dal 4 al 9 giugno, dedicato al fondatore Capizzi

Il Festival CinemAmbiente si svolgerà a Torino da martedì 4 a domenica 9 giugno e sarà dedicato al suo fondatore e storico direttore, Gaetano Capizzi, scomparso prematuramente lo scorso ottobre. La guida della prossima edizione sarà affidata a Lia Furxhi, che fino al 2015 ha affiancato Capizzi nella programmazione e nell'organizzazione del Festival. "La prospettiva di un pianeta sostenibile diventa ogni giorno più urgente. Servono più che mai spazi di discussione e approfondimento che permettano a un pubblico sempre più ampio di sviluppare consapevolezza e ispirare azioni concrete per la salvaguardia dell'ambiente. Da anni Cinemambiente si impegna a offrire al pubblico una rassegna significativa, con una pluralità di sguardi provenienti da tutto il mondo, dando voce a esperti e ricercatori e promuovendo il dialogo e il confronto con coloro che hanno scelto il cinema come strumento per diffondere istanze collettive" sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, presidente e direttore del Museo del Cinema.

"Ci auguriamo di riuscire a far sì che la prossima edizione sia nel solco di una piena continuità con il Festival creato da Gaetano Capizzi, in particolare per quella che è stata sempre la sua forza e la sua cifra distintiva, ovvero il rigore documentario e scientifico" dice la neodirettrice Furxhi.

Questa edizione del Festival, che è organizzato dal Museo del Cinema, manterrà la sua struttura, articolata in due sezioni competitive - Concorso internazionale Documentari e Concorso internazionale Cortometraggi - che si affiancheranno alle sezioni non competitive Made in Italy, vetrina della miglior produzione italiana documentaristica ambientale dell'ultimo anno, Panorama e CinemAmbiente Vr, e alle iniziative extra-cinematografiche destinate alla promozione della cultura ambientale, quali incontri, appuntamenti dedicati alla divulgazione scientifica, convegni ed eventi speciali. Il bando di concorso, dedicato a film a tematica ambientale prodotti dopo il primo gennaio 2022, rimarrà aperto fino al 31 marzo.



