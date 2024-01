Calcio: Juve; Rabiot salta anche l'Empoli, Chiesa ci prova

Adrien Rabiot salterà anche la partita di sabato prossimo contro l'Empoli: il centrocampista francese, infatti, continua ad allenarsi a parte per un fastidio al polpaccio e le sensazioni sono negative in vista dell'impegno di sabato allo Stadium. Anche Federico Chiesa prosegue con un programma personalizzato, ma le speranze di un rientro per la gara contro i toscani sono ancora vive e verrà ancora valutato durante la settimana.

Tiago Djalò, invece, ha iniziato a muovere i primi passi alla Continassa e da domani comincerà ad inserirsi gradualmente con il resto dei compagni. Il programma di mercoledì prevede una sessione mattutina agli ordini di Massimiliano Allegri.



