Valenza Oro, +9,4% export in 9 mesi del 2023 per l'alta gamma

Rilancia all'estero il Distretto Orafo Valenzano (Alessandria) con imprese altamente competitive: l'export è in crescita a +9,4% nei primi nove mesi del 2023 per la gioielleria di alta gamma, che ha raggiunto 1,421 miliardi.

Principale destinazione è l'Irlanda, per 465 milioni (+23,3% rispetto al 2022) e un'importante vetrina è Vicenza Oro (19-23 gennaio).

"L'edizione 2024 segna i settant'anni di fiera, ampiamente festeggiati non solo metaforicamente, ma anche da un aumento di espositori e da un'ottima affluenza - sottolinea Alessia Crivelli, presidente gruppo Aziende Orafe Valenzane di Confindustria Alessandria e vicepresidente di Confindustria Federorafi (con delega alla Formazione), tracciando un bilancio del Salone internazionale -. Ha richiamato più di 1.300 brand espositori da 37 Paesi e 600 buyer da 72. Prosegue intanto l'impegno di Federorafi per promuovere le professioni tra i giovani". Alla Giornata dell'orientamento ha partecipato anche una delegazione del corso Gem di Valenza. Gli allievi delle due classi del primo anno e alcuni del secondo anno ammirato dal vivo le migliori espressioni del Made in Italy e visitato gli stand delle aziende valenzane che, il prossimo mese e in primavera, potrebbero ospitarli per lo stage di fine anno.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA