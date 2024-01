Paglieri investe 25 milioni sulla sostenibilità in tre anni

Concluso un 2023 ricordato per le celebrazioni del centenario dell'iconico profumo Felce Azzurra, lo storico marchio di profumeria Paglieri di Alessandria presenta il primo rapporto di sostenibilità sui principali indicatori e le iniziative intraprese nel 2022. Il progetto fa perno su un rilevante piano di investimenti di circa 25 milioni nel triennio 2022-2024 (oltre 2 milioni nel 2022, 10 milioni per il 2023 e oltre 10 previsti per l'anno in corso).

"Siamo partiti dalla nostra storia, dall'expertise unica nel profumo e dalla costante attenzione al benessere delle persone per cercare di dare forma al futuro - sottolinea Debora Paglieri, co-ceo -. L'attenzione all'ambiente, il rapporto con il territorio e i collaboratori sono valori integranti della nostra identità e costantemente portati avanti nella visione strategica che sta orientando le nostre decisioni nel percorso di crescita sostenibile". Pietra miliare è stata l'acquisizione di Agopag (flaconi, tappi), storica realtà del territorio. Un ulteriore passo avanti verso la totale internalizzazione della produzione: attualmente oltre il 70% è Made in Alessandria.

"L'obiettivo per i prossimi anni - aggiunge Fabio Rossello, co-ceo - resta crescere in nuovi mercati, raddoppiando un fatturato che già nel 2022 era salito a circa 175 milioni".

Il 2022 ha rappresentato un anno di rafforzamento del trend di crescita. Il valore economico generato, pari a 161,94 milioni, ha registrato un aumento del 14%. Mantenuta una forte presenza nel mercato italiano (90% del fatturato), guardando all'espansione in mercati come Polonia e Medio Oriente.

Registrato un +6,47% nel numero di dipendenti, con attenzione a diversità di genere e inclusione.



