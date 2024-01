Il Museo del Cinema all'Orobie Film Festival con Maciste Alpino

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino è presente al Festival diffuso Spirit of the mountain, l'appuntamento che coinvolge una serie di rassegne dedicate a promuovere l'ambiente alpino tramite la collaborazione di Montagna Italia, l'associazione che dà vita a un network di festival cinematografici legati al patrimonio culturale montano. Il primo appuntamento è a Bergamo con l'Orobie Film Festival - Premio Walter Bonatti, dove giovedì 25 gennaio alle 20:30, presso il Cinema Gavazzeni di Seriate, verrà proiettata la sonorizzazione di "Maciste Alpino" (1916, regia Luigi Maggi, Luigi Romano Borgnetto, 95'), nella copia restaurata a cura del Museo Nazionale Cinema e della Biennale di Venezia. Il restauro era già stato presentato con grande successo nel 2023 al Sestriere Film Festival e al Festival Scenario Montagna di Fenestrelle.

Nel 1916 l'Italia è in guerra e Maciste non può stare a guardare. Il gigante buono si arruola negli alpini, pronto a scacciare gli austriaci dalle terre patrie a colpi di calci nel sedere. Le spettacolari riprese montane, in cui le truppe si arrampicano sulle vette innevate, sono con ogni probabilità state girate da Giovanni Pastrone.



