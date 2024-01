Galup acquista il 90% della Golosi, il 10% a Farinetti

Galup ha acquisito il 90% della Golosi di Salute, azienda di Monticello d'Alba (Cuneo), nata nel 2005 da un'idea del maestro pasticcere Luca Montersino. Il restante 10% è stato acquistato dalla famiglia Farinetti. Galup annuncia anche il rientro in azienda, dopo un'esperienza professionale esterna, di Stefano Borromeo, come amministratore delegato della holding Glp L'acquisizione della Golosi è avvenuta attraverso la Glp, holding che fa capo al Gruppo Tcn, presieduta da Giuseppe Bernocco e Sebastiano Astegiano e alla quale appartengono tutte le aziende del comparto Food (Galup con il brand Streglio, Mandrile Melis, Pasticceria Cuneo e ora Golosi) del gruppo. Un percorso che ha radici lontane. Era infatti il 2017 quando, Golosi veniva acquisita per un 50% da Eataly e per l'altro 50% dal Gruppo Tcn guidato da Bernocco. Glp è oggi una realtà che impiega 95 dipendenti con un fatturato 2023 di 29 milioni di euro.

"Il nostro essere imprenditori in questo territorio ci conduce a un impegno costante per la valorizzazione delle eccellenze che in esso operano" spiega Bernocco. "E' stata questa la filosofia che ci ha guidati molti anni fa, quando siamo entrati a far parte del progetto Galup, ed è ancora oggi la stessa, nella convinzione che, con il nostro lavoro quotidiano, fatto di impegno, passione e anche investimenti, possiamo contribuire alla crescita di realtà uniche, apprezzate su tutto il territorio nazionale e non solo, nasce quindi da questo sentire la volontà del progetto Glp che punta a diventare polo di eccellenza del comparto dolciario".



