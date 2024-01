Domani si vive e si muore, gli inediti di Michele Straniero

Michele Luciano Straniero, inventore dei Cantacronache, fondatore del FolkClub insieme a Franco Lucà ed effettivo padre fondatore della canzone d'autore italiana, rivive attraverso una serie di scritti inediti musicati e cantati da Michele Gazich e Federico Sirianni, su idea del nipote Giovanni che ha ritrovato testi e poesie finora mai pubblicati. La serata è in programma al Folkclub il 27 gennaio alle 21,30.

"Sono parole diverse da quelle a cui siamo abituati pensando alla grande storia dei Cantacronache. Sono testi che mettono da parte l'invettiva politico-sociale per focalizzarsi su un personale sentire riflessivo, doloroso, a volte ironico e a volte commovente" spiega Giovanni Straniero che sarà presente alla serata.

Gazich e Sirianni hanno messo mano a questi scritti con cura, rendendoli vere e proprie canzoni: otto testi di Straniero e due brani a lui ispirati, che compongono un mosaico di profonda umanità e impegno, fedele e rispettoso e che, se concettualmente si differenziano in maniera sostanziale dallo stile Cantacronache, a livello di produzione musicale mantengono il gusto essenziale e acustico che caratterizzava quella grande avventura e che rimane riprodotto, come nell'album, durante le presentazioni dal vivo. Nel disco, interamente suonato da Gazich e Sirianni con la collaborazione di Marco "Tibu" Lamberti, registrato presso lo storico studio Transeuropa Recording di Torino da Fabrizio "Cit" Chiapello e pubblicato da Valter Colle per Nota Editrice, sono presenti gli interventi di numerosi ospiti: da Moni Ovadia a Fausto Amodei, da Gualtiero Bertelli a Giovanna Marini e poi Maurizio Bettelli, Andrea Del Favero, Giovanna Famulari, Alessio Lega, Paolo Lucà, Giangilberto Monti e Giovanni Straniero.



