Art Night, Torino metafisica fil rouge tra De Chirico e Paolini

Giorgio de Chirico e Giulio Paolini, due grandi dell'arte del Novecento, uniti in un modo un po' surreale da un terzo personaggio, Torino. E' quanto racconta il documentario "Il viandante e la sua ombra" di Gabriele e Raffaele Simongini, con Neri Marcorè, in onda mercoledì 24 gennaio alle 21.15 in prima visione su Rai 5 per Art Night, la trasmissione culturale curata da Silvia De Felice. Un racconto in parallelo, fatto di immagini di oggi e di immagini delle Teche Rai in cui Giorgio de Chirico è protagonista, tra Torino - dove hanno iniziato a intrecciarsi i destini di de Chirico e Paolini - e Roma, dove de Chirico ha vissuto stabilmente dal 1947 e dove Paolini ha tenuto la sua prima mostra personale nel 1964.

Torino non è solo lo sfondo del racconto, ma è la chiave di collegamento tra i due artisti, cercatori di enigmi entrambi influenzati da Nietzsche. Paolini è cresciuto, vive ancora e lavora a Torino, De Chirico ci ha vissuto poco, ma la città lo ha ispirato nella definizione delle sue opere metafisiche.

Proprio a Torino Paolini a 17 anni, nel 1958, assiste a Palazzo Carignano stupito, a una conferenza in cui De Chirico attacca l'arte moderna. Un incontro che cambia la sua visione dell'arte contemporanea e il lavoro che avrebbe fatto dopo. "Non ho avuto un contatto diretto con con De Chirico, ma virtuale. Quel tipo di contatti che toccano l'anima e rimangono a lungo. Con lui ho familiarità, mi considero suo parente", ha spiegato Paolini, durante l'anteprima del documentario presso la Rai di Torino.

Paolini ha raccontato di avere lavorato come grafico per la Rai negli anni 1970-71, poi come scenografo. "Non sono stato sempre innamorato di Torino, ora sì. E' una città discreta, che mantiene un atteggiamento neutrale, non possessivo. Sa stare in disparte. MI preserva da distrazioni e avventure che altre città mi procurerebbero".

Art Night, che va in onda da cinque anni, ha in agenda altri appuntamenti: il documentario 'Dietro la foglia di fico' su come l'arte ha trovato il modo di coprire le nudità, un documentario su Marinetti e, per concludere la stagione, un progetto sul racconto della violenza sulle donne nella storia dell'arte.





