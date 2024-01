Amag Reti Gas, Andrea Biancato nuovo amministratore unico

Andrea Biancato è il nuovo amministratore unico di Amag Reti Gas Alessandria. E' stato nominato dall'assemblea dei soci e dal cda del Gruppo Amag.

"Attualmente i settori dell'energia e della sostenibilità ambientale sono al centro dell'attenzione. Pertanto - sottolinea Biancato - ritengo fondamentale proseguire i progetti legati all'economia circolare e alla creazione di comunità energetiche, sviluppando nuove strategie. E consentendo, così, ad Amag Reti Gas di essere sempre più all'avanguardia e competitiva".

Per Claudio Perissinotto ed Emanuele Rava - presidente e ad del Gruppo Amag - il nuovo amministratore potrà "dare un importante contributo per il futuro dell'azienda, portando avanti progetti strategici anche per la città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA