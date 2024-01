Alla Berlinale Shambhala sviluppato da TorinoFilmLab

Shambhala del nepalese Min Bahadur Bham parteciperà al concorso ufficiale della Berlinale 2024 (15-25 febbraio). Il regista - che ha rappresentato il Nepal nella corsa agli Oscar 2016 con il suo film d'esordio - ha scelto Torino e il TorinoFilmLab, lab del Museo Nazionale del Cinema, per lavorare al suo secondo lungo partecipando nel 2019 al programma Tfl "FeatureLab".

La storia si svolge in un villaggio poliandrico dell'Himalaya, in cui la gravidanza di Pema è oggetto di attenzioni mentre il suo primo marito scompare. Con il suo marito de facto, un monaco, Pema intraprende un viaggio per trovarlo, trasformando la sua ricerca in un percorso di auto-scoperta e liberazione. Il film, prodotto da Shooney Films (Nepal) e Ape&Bj›rn (Norvegia), è il primo film nepalese a essere nella competizione ufficiale di uno dei 3 più importanti festival al mondo.

La sezione Generation propone 2 film del Tfl: l'italiano Quell'estate con Irene, opera seconda di Carlo Sironi prodotta da Kino Produzioni e Rai Cinema, e Elbow di AslÕ Özarslan. In Panorama - dopo la prima mondiale al Sundance Film Festival - Brief History Of a family, opera prima del cinese Lin Jianjie.





