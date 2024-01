Agricoltori protestano a Cuneo contro rincari costi e gdo

C'erano alcune decine di agricoltori, a bordo dei loro trattori, ad animare la protesta al Miac (Mercato ingrosso agroalimentare) di Cuneo. La mobilitazione, rappresentata dallo slogan "No farmers, no food, no future", segue la scia delle analoghe manifestazioni che hanno già toccato vari Paesi europei e altre regioni italiane.

L'obiettivo rivendicato è "la difesa dell'agricoltura e dei territori martoriati dalle banche, dall'attacco delle importazioni selvagge", nonché "la difesa del lavoro e delle piccole imprese saccheggiate dalla politica, dal tradimento dei sindacati". Oggetto di contestazioni sono soprattutto i vincoli dell'Unione europea in materia ambientale, i rincari dei costi di produzione e la concorrenza della grande distribuzione.

Problematiche che gli animatori della protesta vogliono portare all'attenzione del governo, tramite un documento consegnato in mattinata al prefetto Fabrizia Triolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA