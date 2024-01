Juve: Vlahovic, ora segno tanto perché sto bene fisicamente

"Sono contento soprattutto perché ho aiutato la squadra. Le mie doppiette non avrei potuto farle senza di loro, speriamo di continuare così". Lo dice Dusan Vlahovic commentando dai microfoni di Dazn la propria prestazione, con due gol, in Lecce-Juventus e il fatto che prima della sua di oggi a Lecce bisogna risalire al 2017 e a Gonzalo Higuain per trovare un attaccante della Juve che abbia segnato una doppietta per due giornate di campionato di seguito.

Ma qual è il segreto di questo Vlahovic ritrovato? "Sto bene fisicamente, semplice - la risposta del bomber serbo -. Non ho cambiato niente, sto lavorando come sempre, sto prendendo cura del mio corpo: dormire bene, mangiare bene, tutte cose che facevo anche prima, l'unica cosa che è cambiata è che grazie a Dio non ho problemi. Spero di continuare così".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA