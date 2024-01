'Fuori i fasci', vandalizzata sede Lega a Settimo Torinese

E' stata vandalizzata la sede della Lega a Settimo Torinese. La scorsa notte è comparsa sulla vetrata dei locali di via Galileo Galilei 6 la scritta 'Fuori i fasci dal mondo'. Inoltre è stata rigata la porta di ingresso.

Fonti del partito riferiscono che è comparso anche il simbolo degli anarchici.

"Non sono sorpreso da questo gesto intimidatorio - dichiara il segretario della Lega a Settimo Torinese, Manolo Maugeri - che è il frutto del clima creato dalla caccia alle streghe antifascista messa in piedi dalla sinistra, per la quale essere di destra significa essere fascisti. Mi sembra quasi ovvio sottolineare che sia io che tutta la Lega siamo contro il fascismo".

"La mia più grande solidarietà e vicinanza va al segretario cittadino Manolo Maugeri e a ciascuno dei militanti della Lega di Settimo Torinese per questo ennesimo gesto vandalo e vergognoso contro le nostre sedi". Questo l'intervento del presidente del consiglio regionale, Stefano Allasia, a commento della notizia sui gesti vandalici compiuti contro la sede cittadina del partito. Secondo Allasia si tratta di "azioni di qualche 'disturbato' che pensa di spaventare con offese e denigrando". "Confidiamo - afferma il presidente - che le forze dell'ordine riescano ad individuare i responsabili. Non fermeranno il nostro impegno e tantomeno le nostre idee. Siamo stati e siamo contro ogni folle totalitarismo, ed i veri fascisti dimostrano di essere coloro che non accettano il confronto democratico ed usano comportamenti violenti. Andiamo avanti, coerenti e a testa alta in ogni comunità. Con i nostri uomini e le nostre donne. Con l'entusiasmo dei nostri giovani".





