Ultima lezione dello storico Barbero, tra applausi degli allievi

Gli studenti del corso di Storia Medievale dell'Università del Piemonte Orientale (Upo) documentano sui social "l'ultima lezione" del professor Alessandro Barbero, volto notissimo anche al grande pubblico per la sua attività di divulgatore storico in tv e in conferenze e incontri che fanno sempre registrare il tutto esaurito.

"Fine della storia. Barbero va in pensione" , scrive Francesco Delogu, alias 'primo_vassallo, il creator digitale "primo vassallo del Dominus Alessandro Barbero". E sui social si è diffuso un breve video, in poco tempo ricco di condivisioni, che riporta l'ultima lezione a Vercelli, al dipartimento di studi umanistici dove dal 2002 Barbero è ordinario di Storia Medievale, dopo 4 anni da associato. Gli studenti tributano un applauso allo storico.

Nato a Torino nel 1959, esperto di Storia Medievale e Soia Militare, Barbero ha scritto decine di saggi e opere di narrativa. In suo nome sono stati alcuni blog, con 400mila follower.



