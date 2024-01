Elisoccorso e soccorso alpino stanno intervenendo per recuperare una persona che, a bordo di un parapendio, è rimasta incastrata in una pianta. L'incidente è avvenuto nella zona della Piana di Vigezzo, nel comune di Craveggia (Verbano-Cusio-Ossola). Al momento non sono state rese note le condizioni del parapendista.



