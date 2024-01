Incidente mortale nell'Astigiano.

Sulla provinciale 19, tra Ferrere e Valfenera, un'auto è uscita di strada per cause ancora da accertare. Morto il conducente, di cui non si conoscono ancora le generalità. L'incidente non ha visto coinvolte altre persone. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.



