Acqui Terme corre già verso il Giro d'Italia

E' arrivato in piazza della Bollente ad Acqui Terme (Alessandria) e resta nel centro zona fino a domani domani il 'Trofeo Senza Fine', assegnato ogni anno al vincitore del Giro d'Italia. La città lo ospita come sede di partenza della quarta tappa, Acqui-Andora, in calendario il 7 maggio.

"Acqui - sottolinea il sindaco, Danilo Rapetti - sarà protagonista della corsa più impegnativa che esista nel Paese più bello del mondo. Questa è una straordinaria vetrina di visibilità nazionale e internazionale. Saremo all'altezza. Il Comune, con il consigliere delegato Fabrizio Baldizzone e l'assessore allo sport Rosanna Benazzo, collaborano all'organizzazione dell'evento, cui lavorano tante associazioni del territorio e non solo. L'effetto-Giro dura per mesi".

All'esposizione del 'Trofeo Senza Fine' erano presenti, tra gli altri, l'assessore regionale Marco Protopapa, originario di Acqui, e Sergio Trossarello, referente Rcs.



