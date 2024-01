Stellantis, 8 modelli di 5 brand sulla Stla Large entro il 2026

Otto modelli di cinque brand di Stellantis. prodotti e venduti a livello globale tra il 2024 e il 2026, saranno progettati sulla base della nuova piattaforma Stla Large. Dodge e Jeep guideranno i lanci, seguiti poi da Alfa Romeo, Chrysler e Maserati. Lo ha spiegato l'amministratore delegato Carlos Tavares che ha presentato la piattaforma Stla Large, una delle quattro del gruppo per i veicoli elettrici.

La Stla Large - la prima per l'Europa sarà nello stabilimento italiano di Cassino - offre un'autonomia di 800 km e la massima flessibilità per realizzare un'ampia gamma di veicoli, come berline, crossover e suv nei segmenti D ed E. Ha prestazioni leader nel proprio segmento, tra cui la capacità della batteria (118 kWh), l'efficienza di ricarica (4,5 kWh al minuto) e l'accelerazione (0-100 km/h o 62 mph in circa 2 secondi).



