Salvini, Torino e Piemonte un modello di sostenibilità serio

L'inaugurazione della Torino-Ceres e, nella stessa giornata, l'incontro sulla linea 2 della metro rappresentano "un modello di sostenibilità e tutela dell'ambiente serio, vero, non ideologico ma pragmatico. Sarà un futuro importante per i torinesi e i piemontesi". Ad affermarlo, nell'incontro stampa su metro 2, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

"Questa è sostenibilità, non fare la guerra alle auto, ma lavorare per dare una alternativa", ribadisce il ministro ricordando che la linea 1 della metro ha ridotto del 13% il traffico privato mentre per la seconda linea su stima una riduzione superiore al 10%. "Questa - sottolinea Salvini - è una città che si approccia con pragmatismo e buon senso ai temi climatici, offrendo alternative e non affrontando il tema in modo punitivo. In una città come Torino - aggiunge - essere pregiudizialmente contro le auto sarebbe demenziale". Quanto alla data del 2032, indicata come avvio della metro 2, ricorda che in quell'anno "il primo treno attraverserà il tunnel della Tav, il primo treno passerà nel tunnel del Brennero, il primo vagone su metro C di Roma, e si spera il primo treno attraverserà lo Stretto, nel nome dell'unire il Paese sull'efficienza vera e sull'ambientalismo vero". Anche grazie alle infrastrutture, conclude, "Torino, Milano, Genova sarà uno dei motori non solo d'Italia ma d'Europa".



