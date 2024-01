Salvini, le infrastrutture non sono sovraniste o europeiste

"Oggi è una bella giornata non ideologica perché a volte in Parlamento ci troviamo a fare scontri ideologici anche sui ponti gallerie e passaggi a livello. Non ci sono ponti sovranisti o europeisti, di destra o di sinistra. Il ponte è un ponte, una ferrovia una ferrovia". Lo ha detto Matteo Salvini all'inaugurazione della linea ferroviaria Torino-Aeroporto-Ciriè-Germagnano con il collegamento diretto in 31 minuti tra la città e l'aeroporto.

"Penso che la tutela dell'ambiente debba andare di pari passo con il diritto dell'uomo a vivere e lavorare" ha aggiunto.





