Premio Storie di alternanza, i video racconti delle scuole

C'è chi ha trascritto gli spartiti e cantato antichi madrigali del XVI secolo conservati all'Archivio di Stato di Torino e chi ha condotto analisi chimiche delle acque del lago Arignano sulla collina torinese; ci sono le due ragazze neodiplomate che declinano la meccanica al femminile, i divulgatori della robotica collaborativa e gli esperti d'arte in azione nei luoghi olivettiani. Ecco alcune delle esperienze premiate oggi al Polo del '900 in occasione della VI edizione del Premio Storie di alternanza e competenze, la competizione che valorizza video racconti realizzati dagli studenti degli Istituti secondari di II grado e degli Its Academy torinesi. I video descrivono esperienze vissute di alternanza, di tirocinio curriculare o apprendistato svolte da studenti e studentesse nell'anno scolastico 2022-2023. Il Premio promosso da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane ha valenza locale e nazionale.

La Camera di commercio di Torino ha aderito all'iniziativa fin dagli esordi nel 2017, valutando e premiando decine di progetti pervenuti per ognuna delle sei edizioni, anche durante il periodo pandemico: circa 1.000 tra ragazzi e ragazze e 70 gli istituti coinvolti in questi anni, oltre 60 le strutture che hanno ospitato PCTO nelle varie edizioni, quasi 50.000 euro il valore complessivo dei premi e 6 i premiati a livello locale che hanno avuto riconoscimenti anche a livello nazionale. In quest'ultima edizione, la menzione speciale Tutor aziendale "d'eccellenza" è stata assegnata a Edoardo Garis, vicedirettore dell'Archivio di Stato di Torino, tutor aziendale del progetto "Trascrizione in chiave moderna di spartiti cinquecenteschi" del Liceo classico e musicale Cavour.

In palio per i primi classificati 1.200 euro in buoni acquisto per la scuola, ai secondi 800 euro e ai terzi 500 euro.





