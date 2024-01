Pichetto, con comunità energetiche rinnovabili nuovo modello

"Siamo immersi in una fase di grande trasformazione nel settore dell'energia, Attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili stiamo realizzando un nuovo modello di sviluppo basato su sostenibilità, energie pulite, condivisione e sostegno reciproco tra aziende e cittadini. Sono tutti elementi ben rappresentati dal progetto di Valpellice.

Acea Pinerolese ha intercettato la svolta: una nuova fase storica nel rapporto tra cittadini, imprenditori ed energia". Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto che oggi ha visitato Acea Pinerolese. L'azienda ha aperto la strada, in Italia, alla prima case history operativa di Autoconsumo Collettivo condominiale nel maggio 2021 e che ha fondato, nel giugno 2023, per la prima volta a livello nazionale, una comunità energetica rinnovabile, la Cer Valpellice, a impatto sociale e interreligiosa, coinvolgendo Chiesa Cattolica e Chiesa Valdese, mondo dello sport e cittadini.

"Questa palestra di innovazione che è Acea Pinerolese - spiega Francesco Carcioffo, ad di Acea Pinerolese Industriale e amministratore unico di Acea Energie Nuove - ha concepito sin dagli Anni '90 il futuro dell'economia circolare e delle energie rinnovabili, ricavate dai rifiuti organici e ha successivamente aperto la via, nell'ambito di questa vocazione imprenditoriale alla sostenibilità, allo sviluppo delle Comunità Energetiche e dell'Autoconsumo collettivo. Il Pinerolese può davvero definirsi la Green Valley Italiana che ha sviluppato industrialmente i frutti della ricerca in ambito energetico e ambientale. Una realtà che ha colto la sfida dell'Ambiente e della transizione energetica e per questo siamo orgogliosi di avere con noi, oggi, il ministro Pichetto a cui confermiamo l'impegno di questo territorio a consolidarsi quale motore dell'innovazione e della sostenibilità d'Italia"



